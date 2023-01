Torino, Paro: “Altalena di emozioni ma è un risultato importante”

Il vice allenatore granata sostituisci Ivan Juric ai microfoni perché “Troppo provato”, sottolinea i meriti dell’Empoli ma anche quelli della sua squadra, brava nel secondo tempo ad alzare il palleggio.

28-01-2023 19:03

Non Ivan Juric ma Matteo Paro: è l’allenatore in seconda a rilasciare le dichiarazioni alla stampa post Empoli – Torino.

Lo stesso Paro spiega il perché: “Juric era troppo provato dopo una gara del genere, mi ha chiesto di prendere il suo posto davanti alle telecamere ma lo faccio volentieri”.

Quanto alla gara spiega: “L’Empoli è una squadra preparata e lo sapevamo, li avevamo studiati ma nonostante questo ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, nella ripresa, invece, abbiamo alzato il palleggio, sul 2-0, poi, non era facile rimanere in partita, invece abbiamo costruito tanto e addirittura abbiamo creato i presupposti per vincerla, ma visto come si era messa è un risultato importantissimo”.

Quanto sono fondamentali Miranchuk e Sanabria? “Ci hanno dato qualità nel palleggio e calma nel far girare la palla, siamo stati bravi nel creare occasioni. Arriva Ilic? Non è stato ancora annunciato, preferirei parlare di chi oggi è andato in campo”.