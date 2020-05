Torino, prende quota l'idea Semplici

Questa stagione non è ancora terminata – e non si sa ancora se e quando lo sarà – ma più di un club sta già cominciando le grandi manovre per la prossima.

Tra questi c'è il Torino, che dopo avere esonerato Walter Mazzarri e chiamato Moreno Longo, a meno di clamorosi colpi di scena si separerà anche da quest'ultimo.

Il candidato numero uno alla panchina dei granata è Leonardo Semplici, che è reduce dall'esperienza alla Spal, squadra con cui è approdato nella massima serie. A volerlo a Torino Davide Vagnati, che presto potrebbe diventare il direttore sportivo dei piemontesi e con cui ha Ferrara ha lavorato d'amore e d'accordo.

SPORTAL.IT | 06-05-2020 18:26