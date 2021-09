Torino: Sanabria, Rincon e Aina tornano in anticipo dalle nazionali

Arrivano buone notizie in casa granata. Ivan Juric potrà riavere a disposizione in anticipo tre dei suoi giocatori impegnati in nazionale. Si tratta di Tony Sanabria, Tomas Rincon e Ola Aina che già oggi si alleneranno insieme ai compagni al Filadelfia, per preparare il match casalingo di domenica pomeriggio contro la Salernitana valevole per la terza giornata di Serie A.

La notizia più importante per Juric è il rientro di Sanabria che, dopo il gol segnato in Paraguay-Colombia, ha chiesto e ottenuto di saltare la prossima partita con il Venezuela per stare vicino alla moglie che sta per partorire. Gara che salterà anche Rincon, espulso nella scorsa partita della sua nazionale contro il Perù. Entrambi potranno così allenarsi due giorni a Torino prima della gara di domenica con la Salernitana.

Rientro anticipato anche per Ola Aina, che ha lasciato il ritiro della sua Nigeria rientrando in Italia per motivi familiari.

Dopo tre buone notizie, resta ancora in dubbio la presenza del Gallo Belotti, che a ieri continuava a svolgere un lavoro differenziato al pari di Bremer.

OMNISPORT | 08-09-2021 13:21