Torino, Sirigu: il portiere potrebbe partire a Gennaio

Se il Torino due stagioni fa è andato in Europa, e se nella scorsa stagione alla fine si è salvato, lo deve in buona parte al suo numero 1 Salvatore Sirigu. Lui e Belotti hanno cantato e portato la croce in qualsiasi momento della stagione, nel bene e nel male, sono loro i due veri volti del Toro.

Il portiere granata tra l’altro, è diventato a tutti gli effetti il vice-Donnarumma in nazionale, eppure ieri sera a Roma, non era in porta a difendere i pali del Torino. Le ragioni vanno cercate nel fatto che forse in queste ultime settimane, Sirigu può aver commesso qualche errore. Ma è così per tutti, soprattutto in una stagione in cui le cose non sembrano andare per il verso giusto. E poi in panchina non si sa quante garanzie possa dare Milinkovic-Savic.

A questo punto della stagione però, Sirigu si guarda intorno e secondo Tuttosport, un addio a gennaio non è più da escludere. Il portiere potrebbe lasciare la squadra di Cairo solo con qualche mese di ritardo rispetto a quanto poteva accadere durante l’ultima finestra di mercato.

OMNISPORT | 18-12-2020 11:56