Torino, soldi dalla Cina per Niang

Il ricco club cinese dello Shanghai Shenhua ha messo nel mirino M’Baye Niang, ex attaccante del Torino ora in prestito al Rennes con diritto di riscatto. Il mercato cinese è aperto fino al 28 febbraio, e la punta senegalese, deludente anche in Ligue 1, potrebbe decidere di trasferirsi subito in Estremo Oriente, permettendo così al Toro di incassare con certezza una cifra tale da rientrare dalla spesa di 14 milioni effettuata per prelevarlo dal Milan.

I dirigenti granata tifano per l'addio immediato del giocatore, che però al momento dice no: "Sono molto felice al Rennes e voglio rimanere qui. Non mi pongo nemmeno la questione di una mia partenza. E’ inverosimile: non partirei nemmeno in casa di una chiamata dalla Cina". L'offerta di un ingaggio importante potrebbe fargli cambiare idea, il Torino aspetta fiducioso.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 16:30