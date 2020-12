Torino, Vagnati attacca: "L'espulsione lascia senza parole"

Il ds del Torino Davide Vagnati a Sky si è lamentato per l’espulsione di Singo: “È una roba che lascia veramente senza parole. Un’espulsione al 13′ minuto… commentatela voi. È una cosa così chiara e oggettiva. Che spiegazioni dobbiamo avere? È un errore, mi dispiace. Andrebbe rivisto il regolamento. Il VAR interviene in caso di espulsione diretta e non per doppia ammonizione. Qui c’è un errore chiaro che ci lascia in 10 al tredicesimo senza considerare il fallo su Belotti in occasione del gol”.

“Portiamo la squadra in ritiro, facciamo investimenti, abbiamo una città importante dietro e questi errori condizionano le partite. Secondo me non c’è neanche fallo. Non è neanche una questione di minuto di gioco, ma è proprio il fallo che non c’è”.

OMNISPORT | 17-12-2020 23:48