Torino, vicina la firma di Juric: accordo per tre anni

Il Torino si appresta a cambiare guida tecnica dopo la non facile salvezza centrata da Davide Nicola (pure in grado di risollevare la squadra dopo le difficoltà attraversate dal suo predecessore Giampaolo). Alla panchina granata è infatti vicinissimo Ivan Juric.

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, il tecnico croato avrebbe trovato un accordo con la dirigenza piemontese sulla base di circa due milioni di euro a stagione, convincendosi a lasciare il Verona non disposto a salire oltre 1,9). Già nel corso delle prossime ore dovrebbe quindi firmare un contratto della durata di tre anni.

Juric lascerà il Verona dopo due stagioni alla guida dei gialloblù, entrambe caratterizzate da altrettante comode salvezze, grandi complimenti e alcuni slanci che avevano fatto addirittura sperare in un ritorno in Europa per gli scaligeri.

OMNISPORT | 25-05-2021 20:31