Torino: volano gli stracci tra Vagnati e Juric

27-07-2022 21:58

Clima di tensione nel ritiro austriaco di Waidrig per il Torino. Un Mercato in entrata con le quattro frecce, l’addio di Bremer previsto e concretizzato ed altri problemi di ambiente non noti agli addetti ai lavori hanno fatto perdere la pazienza ad Ivan Juric, che avrebbe espresso tutta l’insoddisfazione al direttore sportivo Davide Vagnati, recatosi in Austria lunedì. Il confronto è stato molto acceso, in cui il tecnico ha usato, si dice anche parole forti. Oggi Juric ha comunque guidato la scquadra nell’amichevole vinta contro l’Apollon Limassol, ma non si escludono ulteriori colpi di scena da qui all’inizio del campionato.

