Partite di oggi al Torneo di Montecarlo: in campo Djokovic, Musetti e Berrettini

Quali partite si giocano oggi 8 aprile 2024 al torneo Atp Masters1000 di Montecarlo. Orari e sequenza dei match

Oggi al Master 1000 di Montecarlo si disputano gli ultimi match di primo turno e i primi di secondo di singolare e di doppio. Nel singolare saranno impegnate anche due azzurri, con Matteo Berrettini che, entrato in tabellone grazie a una wild card, esordirà contro il serbo Miomir Kecmanovic – reduce da tre sconfitte al 1° turno – e Lorenzo Musetti, il quale se la vedrà con l’enfant prodige francese Arthur Fils al secondo turno dopo aver eliminato la testa di serie n°13, Taylor Fritz.

Nel doppio invece debutterà la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che affronterà Artur Rinderknech e il giocatore di casa Valentin Vacherot per andare a caccia di altri punti importanti per qualificarsi alle prossime Nitto ATP Finals di Torino.

Grande attesa per l’esordio di Novak Djokovic – che ha nel torneo del principato il Master 1000 in cui ha raccolto meno trionfi finali avendolo conquistato “solamente” in due occasioni (2013, 2015) – contro Roman Safiullin, oltre che per gli altri top-10 Alexander Zverev, che se la vedrà contro Sebastian Ofner, e Hubert Hurkacz, il quale – dopo aver conquistato il suo primo titolo ATP sulla terra rossa a Estoril – affronterà Jack Draper. Un occhio di lo si avrà di certo anche per il match tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina da cui uscirà lo sfidante di Jannik Sinner.

Le partite in programma oggi a Montecarlo

Le partite sono distribuite su 5 campi e vanno in sequenza. Non è pertanto possibile sapere in anticipo l’orario di tutti i match. In media una partita dura circa un’ora e mezza: da qui è possibile ricavare un orario plausibile di inizio della partita.

COURT RANIERI III 11:00 [11] A. de Minaur (AUS)-[WC] S. Wawrinka (SUI) Sing 1°T a seguire M. Kecmanovic (SRB)-[WC] M. Berrettini (ITA) Sing 1°T a seguire [1] N. Djokovic (SRB)-R. Safiullin Sing 2°T a seguire [5] A. Zverev (GER)-S. Ofner (AUT) Sing 2°T COURT DES PRINCES 11:00 S. Korda (USA)-A. Davidovich Fokina (ESP) Sing 1°T a seguire [10] H. Hurkacz (POL)-J. Draper (GBR) Sing 1°T a seguire [WC] G. Monfils (FRA)-J. Thompson (AUS) Sing 1°T a seguire A. Fils (FRA)-L. Musetti (ITA) Sing 1°T COURT 2 11:00 Z. Zhang (CHN)-M. Giron (USA) Sing 1°T a seguire [WC] R. Arneodo (MON) / S. Weissborn (AUT)-[PR] U. Humbert (FRA) / F. Martin (FRA) Dop 1°T a seguire N. Jarry (CHL)-T. Etcheverry (ARG) Sing 1°T a seguire B. Coric (CRO)-J. Struff (GER) Sing 2°T COURT 9 11:00 [Q] R. Bautista Agut (ESP)-[LL] F. Diaz Acosta (ARG) Sing 1°T a seguire [WC] A. Rinderknech (FRA) / V. Vacherot (MON)-S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) Dop 1°T a seguire T. Fritz (USA) / H. Rune (DAN)-[7] W. Koolhof (NED) / N. Mektic (CRO) Dop 2°T COURT 11 11:00 [5] S. Gonzalez (MEX) / N. Skupski (GBR)-N. Mahut (FRA) / E. Roger-Vasselin (FRA) Dop 1°T a seguire [6] K. Krawetz (GER) / T. Puetz (GER)-A. Bublik (KAZ) / A. Mannarino (FRA) Dop 1°T

Il tabellone con i risultati delle partite

Dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in esclusiva da Sky. Per vederle è possibile fare qui un abbonamento a Now per vederle in streaming

La Guida Tv di Virgilio Sport per sapere quali match sono trasmessi in diretta