Gli orari delle partite e tutti i risultati in tempo reale del torneo ATP di Montecarlo, Masters1000 che si gioca sulla terra rossa

Oggi prima vera giornata del torneo di Montecarlo. Nel Masters1000 del Principato ieri ha debuttato male Matteo Arnaldi che si è arreso all’intramontabile Richard Gasquet, sempre elegantissimo ma lontano parente del fenomeno che fu. Amara eliminazione quindi nel giorno in cui Darderi e Cobolli ottenevano due eccezionali successi a Marrakach e Bucarest. Senza Jannik Sinner che deve scontare ancora un mese di stop, la rappresentanza azzurra è abbastanza nutrita. Oggi scendono in campo Musetti contro il cinese Bu, Berrettini contro l’argentino Navone e Fognini contro l’altro argentino Cerundolo. Nessuno dei tre può dormire sonni tranquilli perché sono opposti ad avversari temibilissimi specie i due argentini specialisti della terra rossa. Questo il programma di giornata, ricordando sempre che gli orari sono puramente indicativi. Il torneo di Montecarlo infatti si disputa all’aperto quindi l’incognita meteo può interferire pesantemente nella programmazione, così come la lunghezza delle varie partite che rischiano di far slittare quelle successive. Quindi la soluzione migliore per tenersi perfettamente aggiornati sull’andamento del torneo, conoscere gli orari precisi e soprattutto avere i risultati in tempo reale è andare sul calendario del torneo di Montecarlo

Partita Orario Marcos Giron-Denis Shapovalov 11:00 Stan Wawrinka (WC)-Alejandro Tabilo 11:00 Jiri Lehecka-Sebastian Korda 11:00 LORENZO MUSETTI (13)-Yunchaokete Bu (Q) 12:30 Felix Auger-Aliassime (16)-Daniel Altmaier (Q) 12:30 Gael Monfils-Fabian Marozsan (Q) 12:30 MATTEO BERRETTINI-Mariano Navone (Q) 14:00 Camilo Ugo Carabelli (Q)-Alexandre Muller 14:00 Daniil Medvedev (9)-Karen Khachanov 14:00 Ben Shelton (11)-Alejandro Davidovich Fokina 15:30 FABIO FOGNINI (WC)-Francisco Cerundolo 15:30

Nel tabellone di Montecarlo, i top 8 saltano il primo turno e accedono direttamente al secondo turno. Qui stante l’assenza di Sinner, le teste di serie sono: 1. Zverev; 2. Alcaraz; 3. Djokovic; 4. Ruud; 5. Draper; 6. Tsitsipas; 7. Rublev; 8. DeMinaur. Ci sono praticamente tutti i migliori. Qui il tabellone per capire tutto lo sviluppo del torneo e i possibili accoppiamenti dei turni successivi

