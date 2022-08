Toro scatenato: pronto un rinforzo sulla trequarti per Juric

09-08-2022 18:40

Il Torino si muove molto attivamente sul mercato. Ormai archiviato il litigio tra Juric e Vagnati, rispettivamente tecnico e DS granata, nelle ultime ore lo stesso direttore sportivo ha raggiunto l’accordo per portare in città Nikola Vlasic dal West Ham.

Il trequartista croato arriva dal club inglese in prestito con il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, rivela Sky Sport. Dopo i contatti degli scorsi giorni ecco l’affondo decisivo, che porta un altro rinforzo importante alla squadra di Juric: al calciatore uno stipendio da 2.5 milioni di euro.

Sempre per la trequarti, non si molla la pista che porta ad Aleksey Miranchuk nonostante il russo abbia inizialmente respinto le avances del Toro, consolidato dall’intervento di Gian Piero Gasperini a bloccare la trattativa. Ora però, con l’innesto di Lookman a Bergamo, il russo rischia di finire tra le riserve e potrebbe ripensare all’eventuale trasferimento nel capoluogo piemontese.

Per la difesa invece, come riporta il Corriere dello Sport il club granata ha presentato una nuova offerta per Jason Denayer, ifensore belga attualmente svincolato. La concorrenza, tuttavia, non manca: sul giocatore ci sono Besiktas, Valencia e due club arabi. Dunque il Toro dovrà faticare ancora e sforzarsi per trovare un sostituto all’altezza di Bremer, spostatosi sulla sponda bianconera di Torino.

