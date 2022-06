Torreira: "Voglio l'Italia o la Spagna"

29-06-2022 17:20

Futuro lontano dall’Inghilterra per Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è tornato all’Arsenal dopo il prestito alla Fiorentina ma non ci resterà a lungo, come ha spiegato in un’intervista a El Telegrafo.

“Sin dall’inizio mi hanno detto che non avrei avuto un posto, quindi non voglio restare neanche io perché ho già sofferto molto. La mia idea è andare a giocare in Italia o in Spagna. Non ci sono possibilità che io resti all’Arsenal. Volevo restare alla Fiorentina, ma non è stato possibile. Ora cerchiamo altre soluzioni”.

