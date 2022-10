Tortu e la corsa con la maglia di Mennea: "Emozione più che unica"

23-10-2022 19:08

All’Arena di Milano, Filippo Tortu ha corso con la maglietta originale di Pietro Mennea, la leggenda azzurra e mondiale dei 200 metri. Una giornata indimenticabile per il campione olimpico: “Ho corso con maglietta e calzoncini di Mennea: sono molto più corti di quelli che si utilizzano oggi. Un’emozione non unica, ma di più. L’ultima maglietta di Mennea in nazionale a Seul. Non posso ancora parlare di un progetto che sto facendo con Sky”.

Tortu spera che questo regalo possa stimolarlo in futuro: “E’ stata molto gentile Manuela Mennea, la compagna di Pietro, a prestarceli per fare queste riprese durante la corsa. Un momento particolare. Speriamo che possa farmi correre come Pietro”.

A proposito di futuro, Tortu ha le idee chiare: “Abbiamo appena ripreso la preparazione. L’obiettivo sono i mondiali di Budapest nel 2023. Mi alleno per quello”. L’obiettivo del campione olimpico è quello di diventare il più forte al mondo sui 200, proprio come lo è stato Menna, decisamente una fonte di ispirazione per il milanese.