Tortu: "Giornata non positiva, ma non dispero"

L'Azzurro non ha brillato a Savona

24-05-2023 18:32

Filippo Tortu è arrivato appena sesto nella gara dei 100 metri al meeting di Savona, con un deludente 10.17: “Giornata non positiva. Mi sono sentito meglio nei primi metri rispetto alla batteria, ma sul lanciato, dove di solito do il meglio, non riuscivo a mettere dentro la frequenza e l’ampiezza”, sono le sue parole alla Rai.

“In finale ho avuto sensazioni migliori per i primi 50 metri, ma non ne avevo negli ultimi. Non mi dispero, devo soltanto lavorare e rimanere sereno: so quello che valgo e quello che posso fare, non mi devo fare condizionare in maniera negativa da questi risultati”.