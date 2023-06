Tortu: "Il quarto posto non fa mai piacere"

L'Azzurro ha commentato la sua prestazione nei 200 al Golden Gala

02-06-2023 21:30

Filippo Tortu ha commentato il suo quarto posto al Golden Gala di Firenze: “Il podio è sempre un obiettivo, in qualsiasi gara, arrivare 4° non fa mai particolarmente piacere ma devo dire che sono abbastanza soddisfatto di questa gara, era un 200 con atleti molto veloci, alcuni me li sono lasciati alle spalle e non è male, diciamo che l’avvio è stato discreto”. “È una strada lunga quella che porta a Budapest, il vero obiettivo di quest’anno, siamo partiti dall’Arno per arrivare al Danubio”.

Poi però ci sarà la Tour Eiffel…”La Tour Eiffel ci sarà già settimana prossima perché andremo a Parigi con la staffetta 4×100, ma se penso ai monumenti ti dico pure il Colosseo l’anno prossimo, è un bel giro, ripeto la strada è lunga, ora c’è solo Budapest davanti a me”.

Come mai questo taglio di capelli? “Mi sono rasato perché ogni tanto mi piace cambiare, volevo un cambio netto, stamattina mi sono svegliata con questa idea e voilà”.