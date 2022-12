Tortu parla della Juve: “Del Piero presidente? È complicato”

09-12-2022 19:59

Direttamente dalla poltrona di Sky Calciomercato l’Originale, Filippo Tortu analizza con molta lucidità il momento della sua Juventus, squadra del cuore dell’atleta di origine sarda.

“Ero allo stadio per Juve-Psg e devo dire che Mbappè e Chiesa hanno un altro passo sia con sia senza il pallone, anche se il francese è in assoluto il calciatore che corre meglio di tutti”.

“Vlahovic non mi ha deluso – afferma ancora Tortu – ha sostituito Ronaldo e tutti da lui si aspettano un gol partita ma non è così, anche se per me quando lui è in campo la Juve gioca molto meglio, fa tante sponde e tiene alta la squadra”.

Infine su uno dei suoi idoli afferma: “Sono cresciuto con Del Piero e a lui sono particolarmente legato anche se forse come miglior italiano di sempre dico Baggio; Alex può fare il Presidente? È un ruolo scomodo, complicato, è una poltrona che scotta, ma lui ha le spalle larghe e potrebbe ricoprire anche questo ruolo”.