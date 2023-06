TotalEnergies: Sagan capitano per il suo ultimo Tour

Nella sua carriera ha conquistato sette maglie verdi. Al suo fianco Daniel Oss

27-06-2023 14:51

La prima volta di Peter Sagan al Tour de France è stata nel 2011 quando vestiva la maglia della Liquigas. Si aggiudica tre tappe: due per distacco e la terza vincendo la volata di gruppo. Sabato con la maglia della TotalEnergies prenderà parte alla sua ultima Grande Boucle. Nei dodici anni tra la prima e l’ultima partecipazione ha vestito per sette volte la maglia verde di miglior sprinter a Parigi. Al suo fianco avrà ancora una volta il fidato Daniel Oss ed Edvald Boasson Hagen. Difficile immaginare una nuova lotta per quel simbolo che ha vestito tante volte, ma un’ultima vittoria di tappa è possibile.

Completano la formazione della TotalEnergies Anthony Turgis, Pierre Latour, Valentin Ferron, Mathieu Burgadeau e Steff Cras che cercheranno la vittoria di tappa su terreni diversi.