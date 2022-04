TotalEnergies, Sagan riprende ad allenarsi in bici

30-04-2022 10:25

Finalmente Peter Sagan vede la luce in fondo al tunnel. Lo slovacco della TotalEnergies ha infatti ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi dopo 25 giorni di stop.

“Sono molto felice di poter riprendere gli allenamenti. Vorrei ringraziare l’intero team TotalEnergies che mi ha supportato incessantemente durante questo periodo complicato e in particolare Jean-René Bernaudeau, Louis Noisette (medico della squadra) e il mio allenatore Jens van Beylen” ha fatto sapere il tre volte campione del mondo, protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che semplice.

Dopo aver contratto il Covid-19 a gennaio, Sagan è stato tormentato da una serie di malanni che gli hanno impedito di performare al meglio durante le classiche di primavera.

Il perdurare del mal di gambe e dello stato di affaticamento l’hanno indotto a inizio aprile a fermarsi per fare delle analisi approfondite e tirare una linea sulla prima parte di stagione: nella seconda lui e tutti gli appassionati sperano possa essere di tutt’altro tenore.

