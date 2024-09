Totò Schillaci, condizioni stazionarie per l'eroe di Italia 90: la richiesta della moglie Barbara Lombardo

Le ultimissime sul capocannoniere del Mondiale italiano, ricoverato all'ospedale Civico di Palermo nel reparto di Pneumologia: l'accorato appello della moglie ai tifosi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Continua la partita più importante di Totò Schillaci. L’ex centravanti è ricoverato da sabato scorso nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo a causa di polmonite, sopraggiunta in un quadro clinico già molto delicato per via del cancro al colon retto, tornato a palesarsi minacciosamente e in modo infido dopo che sembrava esser stato sconfitto grazie a due interventi. Il capocannoniere di Italia 90 lotta come un leone, supportato da familiari, amici e da tantissimi tifosi, che da subito non hanno mancato di manifestare la loro vicinanza e il loro affetto nei confronti dell’eroe delle Notti magiche di quel Mondiale italiano.

Schillaci, l’aggiornamento sulle condizioni di Totò

Non ci sono – per fortuna – novità significative nello stato di salute di Schillaci. Come reso noto dalla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera palermitana, le condizioni di Totò restano stazionarie. Il quadro rimane grave, ma l’equipe medica che notte e giorno assiste l’ex bomber sta facendo di tutto per garantire al 59enne beniamino dei tifosi palermitani, ricordato con affetto anche da quelli del Messina, della Juventus, dell’Inter e dai giapponesi del Jubilo Iwata, tutta l’assistenza necessaria.

Palermo, tifosi e appassionati vegliano sull’ex bomber

Anche oggi, come peraltro nei giorni precedenti, all’ingresso del reparto è un andirivieni continuo di parenti, amici e semplici appassionati. C’è persino chi porta pacchi regalo, chi beni di prima necessità, nel tentativo – spontaneo e senz’altro apprezzabile – di offrire conforto con qualsiasi mezzo a disposizione. Il personale ospedaliero, naturalmente, fa opera di prefiltraggio, negando l’accesso a chiunque tenti di avvicinarsi o di entrare nel reparto. Si può stare vicino a Totò anche a distanza, con un messaggio sincero, come ad esempio fatto dall’amico Roby Baggio sui social.

Totò Schillaci, l’appello della moglie Barbara Lombardo

Proprio per cercare di disciplinare l’afflusso dei tifosi, Barbara Lombardo – seconda moglie di Schillaci e protagonista con lui dell’edizione 2023 di Pechino Express – ha rivolto un appello ai tantissimi fan del marito, con un virgolettato riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore alla gente, capisco l’attenzione. Vi chiedo però di rispettare il nostro momento. Non posso dire altro, grazie”.