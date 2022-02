Tottenham-Conte, non ci sarà nessuno strappo

25-02-2022 09:22

È stato davvero duro lo sfogo di Antonio Conte dopo l’ultimo ko in Premier League, quando aveva lamentato limiti evidenti e problemi che, al momento, non è in grado di risolvere. Questo aveva dato adito a parecchi rumor sul suo futuro, e sono arrivate voci anche di una possibile separazione.

A quanto pare, però, non sarà così. Come scrive il Corriere dello Sport, Conte continuerà a lavorare a Londra per risolvere i cronici problemi degli Spurs. La proprietà infatti non pensa a cambiamenti e il tecnico salentino sarà regolarmente in panchina per il prossimo impegno degli Spurs sul campo del Leeds di Marcelo Bielsa.

OMNISPORT