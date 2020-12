Tottenham-Crystal Palace, le parole di Mourinho

Mourinho ha parlato dopo il pareggio casalingo del suo Tottenham contro il Crystal Palace per 1-1. Quello che appare in questo ultimo periodo è uno Special One diverso, più pacato e sorridente rispetto a tutta la sua carriera precedente. A dimostrazione di ciò, questo pareggio è stato preso con filosofia dal tecnico portoghese vincitore di 2 Champions League.

Le sue parole: “Ho grande esperienza con il calcio, può succedere di fare una gara del genere. Si può guardare la gara da due prospettive diverse, se vediamo il primo tempo sono due punti persi, ma se guardiamo la ripresa sono due punti guadagnati. Non sono soddisfatto per questo risultato, chiaro, ogni partita la giochiamo per vincere, ma ci sono anche gli avversari e bisogna rendere merito al Crystal Palace. Bale out? Ha l’influenza, non è Covid-19”.

OMNISPORT | 13-12-2020 19:27