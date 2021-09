Tottenham, Fabio Paratici nei guai: giocatori in rivolta

La partenza in questa stagione del nuovo Tottenham di Fabio Paratici ed Espirito Santo non poteva essere migliore, con 3 vittorie su 3 in Premier League e la qualificazione ai gironi di Conference League centrata senza troppi patemi. Eppure, dallo spogliatoio del Tottenham emergono alcuni scricchiolii non di poco conto, e questi riguardano principalmente il neo direttore sportivo (ex Juventus) Fabio Paratici e il direttore delle prestazioni tecniche Steve Hitchen.

A riportarlo è il tabloid britannico The Sun, che cita una voce interna direttamente agli Spurs, rivelando come, a causa delle restrizioni anti-covid, i dirigenti come Paratici e Hitchen sono obbligati a seguire la squadra in panchina, per mantenere unito il gruppo-squadra. Questo sta infastidendo non poco i giorcatori del Tottenham, e il Sun spiega anche perchè:

“I calciatori in panchina non si sentono liberi di parlarsi tra di loro e in più sono indispettiti dalle eccessive proteste dell’italiano con gli arbitri Gli stessi giocatori hanno dato ancora un mese di tempo proprio allo stesso Paratici”.

Aria di addio? Probabilmente no, ma sicuramente l’avventura inglese del pupillo di Marotta non è iniziata nel migliore dei modi.

OMNISPORT | 05-09-2021 13:58