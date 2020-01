Tottenham, Mourinho chiama Cavani

L'infortunio occorso a Kane sta obbligando il Tottenham a guardarsi attorno alla ricerca di una punta. Secondo The Telegraph, Mourinho, tecnico degli Spurs, sarebbe sulle tracce di Cavani, in uscita da Parigi.

Tuchel, allenatore del PSG, ha ribadito che El Matador non si muoverà a gennaio (nonostante sia in scadenza di contratto) ma il Tottenham sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante. Da ricordare che Cavani pare abbia già trovato, per il prossimo anno, un accordo con l'Atletico Madrid.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 07:23