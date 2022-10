21-10-2022 10:50

I presupposti per considerare ormai cambiata la vita familiare di Francesco Totti si sommano senza interruzione di continuità da settimane, mesi forse se consideriamo quei segnali che avevano intercettato i media e che sia il capitano sia Ilary Blasi si erano impegnati a smentire. Oggi che Totti e Ilary vivono, separati, nella loro villa al Torrino ma sembra più che una indiscrezione il trasferimento di Francesco a Vigna Clara incominciano a moltiplicarsi le foto che confermano l’imminente trasloco.

Un addio alla residenza a ridosso dell’Eur per Totti dopo decenni di esistenza in comune per avvicinarsi a Noemi Bocchi e per non sovrapporre troppo la sua presenza e quella della compagna nelle zone frequentate da Ilary e dai figli.

Totti-Blasi, vita da genitori separati

La vita da genitori separati, quindi sarebbe a una svolta. Le colazioni e i caffè da Giolitti all’Eur, nelle vicinanze del romantico laghetto sono ormai un ricordo del passato: sui social impazzano i selfie di Totti con tifosi e personaggi riconducibili a Ricci Il salumiere, storico locale di Vigna Clara, dove ama intrattenersi con Noemi per colazioni immortalate in foto più o meno rubate.

D’altronde da qualche settimana i rumors sulla decisone di Totti di acquistare un appartamento in zona, poco distante da Via Cortina d’Ampezzo dove vive con i due figli, avuto dall’ex Mario Caucci, la sua nuova compagna sono avallati da alcuni elementi imprescindibili.

Totti a Vigna Clara: colazioni e nuova casa

La sua presenza costante in alcuni negozi e locali del quartiere e una assidua frequentazione proprio della residenza della Bocchi, la quale abita dalla separazione a Roma, nel quartiere. Totti e Noemi sono sempre più vicini, sono ufficialmente una coppia anche sul piano pubblico: il fine settimana a Montecarlo, l’uscita allo stadio, le frasi di Alex Nuccetelli su un futuro con tanto di figlio in futuro sono segnali di una esigenza di famiglia, di serenità.

L’inventario di Ilary e il nodo della villa

La questione è delicata, molto. Ma induce anche a ritenere che Totti ritenga trattabile il punto della villa del Torrino sul quale il rappresentante legale di Ilary, Alessandro Simeone, sembrerebbe fermo: oltre alla restituzione dei beni quali borse, cinture, scarpe, preziosi e la Smart intestata a Totti a decidere lo scontro in aula tra le parti sarebbe proprio l’usufrutto della dimora dei coniugi, la celebre villa del Torrino.

Durante gli incontri tra gli avvocati delle parti, Simeone per la Blasi, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace dall’altra, sarebbe emerso come punto non negoziabile proprio quello della possibilità di rimanere a vivere in quella che è stata la loro casa per anni.

L’esito della prima udienza per Totti e la Blasi

La scelta di Francesco di comprare casa a Vigna Clara, insomma, suggerirebbe che per evitare un acuirsi degli attriti in aula, dove intanto si è celebrata la prima udienza del processo legato, appunto, alla spartizione dei beni elencati nel famoso inventario della cabina armadio, il trasferimento possa essere una soluzione.

Fonte: ANSA

Ilary Blasi tra Roma e Milano

E ciò a prescindere dalla decisione di Ilary di fare la spola tra Roma, dove vivono i suoi figli e trascorre larga parte del suo tempo libero, e Milano a cui è legata per ragioni professionali.

La conduttrice intensificherebbe le sue trasferte, come già avvenuto in precedenza, durante le fasi più impegnative delle produzioni che la riguardano sui canali Mediaset lasciando come punto fermo Roma, dove vivono e frequentano la scuola i suoi tre figli Cristian, Chanel e la piccola Isabel.

La villa del Torrino punto ferma della famiglia

Una vita da genitori separati, certo. Eppure con un unico porto, almeno nei desiderata dell’ex capitano della Roma: Totti, infatti, non vorrebbe vedere i propri ragazzi con una valigia pronta dietro alla porta ma consentirebbe, per amore loro, che la villa, la loro casa, rimanga un approdo unico e sicuro per tutti. Forse anche per Ilary.

