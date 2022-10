19-10-2022 12:57

Assistiamo alla vita pubblica di Francesco Totti e Noemi Bocchi nella consapevolezza che l’apparire, con indubbia discrezione, potrebbe celare una scelta comune di non appellarsi a una strategia. Ma incominciare a vivere con naturalezza una relazione, senza alcuna preoccupazione.

A Montecarlo, il per sempre capitano della Roma e la sua nuova compagna si sono mostrati in tribuna con una disinvoltura inedita, anche per noi: le foto sono state quasi sempre rubate, paparazzate, frammenti di una vita quotidiana poco incline a divenire pubblica, se non nel caso della festa a Ponte Milvio, con l’intervento degli amici di sempre e della compagnia di Gianluigi Lembo, amico e cantante che ha dedicato “Grazie Roma” a Totti. In questo lungo week-end di coppia in quel della Costa Azzurra, Ilary si è intrattenuta con Isabel e la sua famiglia. Chanel, rientrato il padre, ha sconvolto Tik Tok.

Totti e Noemi a Montecarlo: prima uscita pubblica

Nel dettagliato resoconto del fine settimana a Monaco di Totti e di Noemi, c’è stato lo stadio, il calcio, qualche cena da Flavio Briatore, l’ospitata in un torneo di padel, morsi di una vita mondana a cui Totti, nel tempo, è sempre sembrato poco incline. Anche il magazine Chi dedica largo spazio a questa trasferta, in due.

Qualunque novità riserverà il futuro, Montecarlo insieme alla sua nuova compagna è stato un tassello importante nella vita pubblica della coppia anche perché a seguito della prima udienza sulla guerra dei Rolex e delle borse, conclusasi con un rinvio e la volontà del giudice di ascoltare testimoni.

Il video di Chanel e papà Totti: “Sesso? ‘Na cifra”

Rientrato a Roma, si sarebbe dedicato ai suoi figli: il video pubblicato da Chanel Totti sui social è diventato già un esempio di quanto ironia e paradosso non siano del tutto estinti. La secondogenita di Ilary e Totti riprende il papà mentre legge una sorta di carta d’identità sul modello di una vecchia intervista alla modalità de Le Iene (condotto in passato da mamma Ilary):

“Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra”.

Chanel Totti accanto al padre cammina e sorride, mentre il siparietto in poche ore è diventato già cult.

Ilary al circo e dall’amica del cuore, Alessia Solidali

Ilary dalla sua è rimasta in Italia: ha accompagnato al circo Isabel, con la sorella Silvia e la sua famiglia e martedì si è recata dalla sua parrucchiera e amica, Alessia Solidali, proprietaria di alcuni saloni molto apprezzati e noti che la stessa Ilary non manca di elogiare per accoglienza e trattamenti. Proprio lei sarebbe la persona a cui l’ex marito avrebbe chiesto spiegazioni sul famigerato messaggio, letto sullo smartphone della Blasi.

In attesa di sapere se la sua richiesta di rimanere nella villa del Torrino verrà accolta, con buona pace di Totti, si dedica al lavoro e ai suoi figli.

Il nodo tra Totti e la Blasi rimane la villa del Torrino

In aula, l’avvocato che rappresenta gli interessi della Blasi, Alessandro Simeone, ha elencato le richieste della sua assistita: in quel lungo inventario sappiamo che sono elencate le borse da collezione, scarpe, preziosi, abiti e tutto quel che c’è nella famosa cabina armadio di Ilary, più la Smart di proprietà di Totti e la villa condivisa e dove sono cresciuti i suoi figli.

Dalla sua, il capitano sembrerebbe incline a valutare la casa un punto su cui negoziare e ciò lo lascerebbe credere l’ipotesi, non smentita, di acquistare un appartamento di metratura più modesta ma dotato di ogni confort in zona Vigna Clara, poco distante da via Cortina d’Ampezzo dove vive Noemi Bocchi con i due figli avuti dall’ex marito Mario Caucci.

L’idea di Totti per uscire dall’impasse

Un epilogo che salverebbe anche gli equilibri familiari, almeno per ora. Totti non ha mai fatto mistero, neanche nell’intervista che ha scatenato la reazione dell’ex moglie rilasciata al Corsera, che l’idea che i suoi figli facciano la valigia per il week-end da passare con il papà o la mamma non lo allieta affatto. E per evitarlo sarebbe disposto a qualunque accordo.

