Totti fa sul serio: “Due mesi di allenamento e posso tornare in serie A”. E non c’è solo il Como sulle sue tracce

Francesco Totti gioca a padel a Miami insieme anche ai suoi ex compagni di squadra ma continua a pensare al ritorno in serie A: il Pupone fa sul serio e la verità potrebbe essere svelata nel giro di pochi mesi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Francesco Totti non ha ancora smesso col calcio, quella che sembrava una battuta lanciata lì un po’ per caso e un po’ per far notizia, si sta trasformando ogni giorno di più in qualcosa da prendere davvero in considerazione. E da Miami arriva l’ennesimo indizio sulla strada del ritorno.

Totti: “Il ritorno? Non stavo scherzando”

Francesco Totti fa sul serio, lo conferma da Miami dove ha partecipato alla tappa del World Padel Tour insieme ad altri ex giocatori come i suoi compagni ai tempi della Roma: Panucci, Di Biagio e Candela. Nel corso di un’intervista, l’ex giocatore giallorosso ha parlato della sua passione per il padel ma soprattutto di quello che interessa di più ai tifosi italiani: “Diciamo che faccio in tempo a fare le finali di World Padel a fine novembre. Per tornare a giocare a calcio ci vogliono almeno due mesi di allenamento, quando ho detto che volevo tornare non era una scherzo, assolutamente. E’ una cosa che ho preso seriamente. La squadra c’è, anzi ce n’è più di una. Ora vediamo la testa cosa mi dice, anzi forse bisogna capire più cosa mi dice il fisico. La testa già lo sa quello che vuole”.

Non c’è solo il Como

La squadra di cui si è parlato con maggiore insistenza per un ritorno in serie A continua a essere il Como. La formazione lariana con proprietà indonesiana viene descritta come quella dei “vip” complice le bellezze del Lago che da anni hanno attratto tanti personaggi famosi in quella zona d’Italia. E all’interno del club ci sono tante figure pronte ad accogliere Totti, si tratterebbe ovviamente principalmente di un’operazione di marketing ma la presenza in campo di una stella come l’ex capitano della Roma, proietterebbe il Como ad una rilevanza ben più importante rispetto a quella attuale. E i vip sono pronti a fare il tifo come ha già dimostrato la presenza di Hugh Grant in una delle uscite più recenti. Ma non ci sono solo i lariani, Totti continua a parlare di una seconda squadra interessata che fino a questo momento però rimane top secret.

Le voci di gossip

Negli ultimi giorni Francesco Totti però è stato chiacchierato più per le vicende che riguardano la sua vita personale che sul possibile ritorno in campo. A Miami, il Pupone è stato visto in giro insieme a Noemi e c’è chi assicura che si stia “lavorando” a una riappacificazione dopo lo scoop di Gente e Fabrizio Corona sulla sua relazione con la giornalista Marialuisa Jacobelli.