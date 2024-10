Totti e Noemi Bocchi: brindisi e sorrisi a Miami, aveva ragione Corona

L'ex capitano della Roma è volato in Usa con la fidanzata. La risposta al "caso Jacobelli" e le foto sorridenti che danno ragione al re del gossip

Altro che crisi e separazione, Totti e Noemi Bocchi sono apparsi sereni e rilassati a cena in un ristorante a Miami, dove sono volati con alcuni amici e conoscenti per l’EA7 World Legends Padel Tour. Una risposta alle tante domande sul loro futuro, dopo gli scatti pubblicati sulle riviste che lo hanno pizzicato con la giornalista e conduttrice televisiva Marialuisa Jacobelli.

Totti-Noemi Bocchi, cosa ci fanno a Miami

No, non è un viaggio riparatore o per cercare di allontanarsi dalle voci sulla loro storia. I due si trovano a Miami per partecipare a un torneo di Padel (lo sport che ha fatto conoscere Totti e Noemi Bocchi), organizzato dalla Legends Padel League, dove si vedranno le leggende dello sport sfidarsi a colpi di racchetta.

Totti sereno con Noemi Bocchi: aveva ragione Corona

“Ilary? Totti l’ha sempre cornificata e non l’avrebbe mai lasciata, ora sta con Noemi e ha ricostruito lo stesso sistema, fa le stesse cose, non è cambiato niente. Ha sostituito Ilary con Noemi, ha cambiato casa ma gli amici sono gli stessi e le abitudini sono le stesse, ha riproposto tutto nella stessa maniera di prima. Noemi si comporterà come Ilary perché gli conviene, è una che vuol star tranquilla” – aveva detto Fabrizio Corona al podcast Gurulandia (qui tutte le dichiarazioni). Parole che hanno avuto conferma, almeno per il momento, dagli scatti arrivati direttamente dagli Stati Uniti in cui il pupone e la modella sono sembrati affiatati e complici, nonostante le voci dell’ultim’ora.

Totti-Jacobelli, cosa è successo

Ma facciamo un passo indietro. A far rimbombare su tutti i giornali il nome di Totti sono state le foto tra di lui e Marialuisa Jacobelli, che hanno fatto subito il giro del web. La giornalista sportiva non si è di certo tirata indietro e ha risposto in modo diretto alla “paparazzata”: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente. Sì. c’è una liaison“.