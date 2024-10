Totti e Marialuisa Jacobelli, il capitano trascinato nel vortice delle indiscrezioni: Ilary Blasi ironizza, la difesa di Noemi Bocchi

L'ex capitano della Roma fotografato con la giornalista televisiva in un hotel romano: le immagini scatenato le domande sul presunto flirt e la storia con Noemi Bocchi. Ilary intanto ne può approfittare

Le verità presunte che galleggiano, esploso quanto contenuto nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la nuova relazione con Noemi Bocchi, emergono nella loro prepotenza. Il servizio pubblicato dal settimanale Gente, in merito alle foto che ritraggono l’ex capitano della Roma, ha ribaltato la gerarchia delle notizie, scatenato effetti collaterali imprevisti, alcuni da preventivare, altri da valutare.

A partire dagli attori coinvolti nella vicenda e che, adesso, ritrovano parte del loro privato non più tale. Le reazioni sono state disparate. Ilary dimostra la consueta ironia, Noemi Bocchi sembra rassicurare con le sue storie, Marialuisa Jacobelli è criptica.

Totti e Marialuisa Jacobelli, la reazione del direttore di Gente

Altri ancora – e non i diretti interessati – hanno deciso di esternare, comunicare su ciò che si sta consumando in queste ore. Il direttore del settimanale Gente, durante Mattino Cinque, è intervenuto difendendo quanto pubblicato e ribadendo che, quanto mostrato sulle pagine del magazine che dirige “E’ più di una indiscrezione”, a suo dire. Insomma, ci sarebbero delle circostanze che andrebbero valutate.

Dalla sua Ilary ha già archiviato la faccenda, che rafforza anche la tesi che attraversato i suoi legali ha desiderato ribadire nelle sedi opportune. La sua scelta è stata quella di affidarsi all’ironia di Paolo Camilli, pubblicato nelle sue storie, e di godersi fino a quando è possibile il momento.

Ilary Blasi al Festival di Roma

Ilary Blasi e Totti si ritrovano per i figli

Per Trastevere-Olbia, si è presentata con la famiglia, anche la madre Daniela, allo stadio capitolino per seguire la partita del suo primogenito Cristian rientrato dalla Spagna (milita nel club sardo dopo quello abruzzese) e pronto a proseguire il proprio percorso calcistico.

Anche Francesco Totti era presente, ma secondo le immagini mostrate dal Corriere dello Sport, l’ex numero 10 della Roma si sarebbe incupito, forse anche disturbato dalla crescente attenzione mediatica in un’occasione comunque ritenuta familiare a ridosso di quel che stava emergendo sulla giornalista televisiva.

La reazione di Jacobelli

Marialuisa Jacobelli ha risposto con una frase che non cancella alcunché, anzi la sua storia che la ritrae in una sauna con tanto di Sound of silence come sottofondo non allontana il gossip, al contrario fortifica perplessità e dubbi su quel passaggio al centro delle cronache.

Non vi sono ulteriori particolari, in quel frame di relax con canzone di sottofondo estremamente evocativa, per la giornalista e volto di Sportmediaset. Solo ricerca di pace in un contesto da autentico riposo. Fino alla prossima notizia che investa i portagonisti di questi fatti che paiono già stratificati, nella ricostruazione che si sta effettuando.

Jacobelli e Totti

Noemi Bocchi e la storia su Instagram

Di ritorno anche Noemi Bocchi si è spesa con un silenzio eloquente. A Fanpage, fonti a lei vicine riferiscono di una crescente volontà di chiudersi nella relazione con Totti e di lasciare fuori veleni, dubbi, dissidi che andrebbero altrimenti a minare una storia che vuole, invece, cresca. Le immagini che vediamo nelle stories risalgono a ieri sera e li ritraggono in un ristorante e qualche dettaglio in più si evince dal menù che dice luogo e contesto.

Basterà questo a riportare la serenità, dopo questo scossone che si incastra nell’ancora delicata causa di separazione tra Ilary e Totti? Di certo è giunto quel tempo in cui calma e tranquillità sono indispensabili, per mantenere coerentemente la linea scelta. Sia nel pubblico, sia nel privato.