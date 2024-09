Body shaming su Cristian Totti, l'Olbia assume nutrizionista e psicologo: l'ammissione del direttore tecnico

Dopo la vergogna delle offese social a Cristian, la società sarda prende provvedimenti: per il dt Ninni Corda il figlio del Pupone ha qualche chilo in più e una sola colpa.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La vergogna degli insulti, delle offese e delle cattiverie ai danni di Cristian Totti ha fatto il giro del web. Il figlio del Pupone preso di mira dagli haters in occasione del suo esordio in Coppa Italia di Serie D con la maglia dell’Olbia, il club sardo che lo ha ingaggiato nel corso dell’estate. Le immagini di Cristian appesantito nei movimenti hanno provocato ondate di insulti e commenti beceri, che hanno coinvolto oltre al figlio del Pupone anche la stessa squadra allenata da Marco Amelia, ex compagno di squadra di Totti prima alla Roma e poi nel corso della straordinaria avventura mondiale del 2006 con l’Italia.

Cristian Totti, gli insulti beceri degli haters sul fisico

Diversi maleducati, infatti, hanno dileggiato Totti Jr sul web per i suoi chiletti di troppo e allo stesso tempo accusato la società sarda di averlo ingaggiato solo “su raccomandazione”, oppure perché allettata dalla prospettiva di un importante ritorno in termini di visibilità. Se le critiche al club si sono limitate a qualche espressione sopra le righe, decisamente più spinte sono state le contumelie a danno di Cristian Totti. “Capitan Salsiccia”, lo sfottò più ricorrente. Ma le offese e le prese in giro nei confronti del 19enne sono state davvero pesanti e insistenti. Un mare di “body shaming”, in piena regola.

Totti Junior, l’Olbia assume nutrizionista e psicologo

Come riporta il quotidiano Gallura Oggi, la vicenda ha avuto ripercussioni importanti per il calciatore e per la società sarda. Che ha deciso di assumere nel suo organigramma un nutrizionista e uno psicologo, col compito di curare nel dettaglio la dieta di Cristian – e degli altri tesserati, naturalmente – e di curare anche gli eventuali risvolti in termini di serenità e stabilità psicologica. Nutrizionista e psicologo sono due figure – è bene sottolinearlo – che fanno parte dello staff di quasi tutte le società di calcio. Nel caso dell’Olbia a far notizia è la loro assunzione subito dopo lo scandalo delle offese e della gazzarra social a danno di Totti Jr.

Fonte: Cristian Totti Instagram

Caso Totti, le parole del dt dell’Olbia Ninni Corda

“Quando è arrivato pesava di più di quello che pesa adesso, circa 88 chili”, ha spiegato Ninni Corda, direttore tecnico dell’Olbia, in un’intervista a Sportitalia. “Di costituzione tende a ingrassare, come il padre. Ha ottime qualità ed è molto in gamba. Ha qualche chilo sopra e la “colpa” – l’ammissione di Corda – di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, per questo viene trattato a pesci in faccia. Lui pensa solo a fare il calciatore, si allena tutto il giorno e posso solo parlarne bene. Ci vorrà del tempo per vederlo nelle condizioni giuste, come è capitato ad altri calciatori di categorie importanti. Se diventerà forte? Non ha senso dirlo a 19 anni, sicuramente lui è una cosa e il padre era un’altra“.