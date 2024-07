Serie D, Avezzano: arrestato Pecorelli, il presidente che ha ingaggiato il figlio di Totti

Ai domiciliari il numero uno del club abruzzese, indagato per autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche

È finito in manette Andrea Pecorelli, presidente dell’Avezzano, squadra iscritta al girone F della scorsa Serie D: la Guardia di Finanza lo accusa di una frode di oltre 2 milioni di euro. Pecorelli è figlio di Mino, il giornalista di OP assassinato nel ’79 in circostanze misteriose: pochi giorni fa era salito all’onore delle cronache per l’ingaggio di Cristian Totti, figlio della leggenda della Roma Francesco Totti.

Una bufera giudiziaria sta per abbattersi sull’Avezzano Calcio, squadra che milita nel girone F del campionato di serie D. Il suo presidente, Andrea Pecorelli, è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del Gip del comune abruzzese Daria Lombardi, in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal procuratore Maurizio Maria Cerrato. Per Pecorelli, – figlio del giornalista di OP Mino, assassinato nel ’79 in circostanze tuttora misteriorse – si profilano le accuse di autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche.

Avezzano, le indagini delle Fiamme Gialle su Pecorelli

Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle si sono concentrate su due società di proprietà di Pecorelli e del figlio Federico, con sede ad Avezzano e Roma, una delle quali detiene le quote dell’Avezzano Calcio. Attraverso queste società, i Pecorelli avrebbero ottenuto un mutuo di 2,2 milioni di euro garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese nell’ambito del progetto Start Up contabilità ordinaria. Per ottenere il mutuo, la società di Pecorelli avrebbe presentato al Fondo una florida situazione di bilancio frutto però di un aumento di capitale fittizio.

L’Avezzano e l’ingaggio di Cristian Totti

Una volta ottenuto i fondi, Pecorelli li avrebbe utilizzati per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale ad Avezzano e per sostenere i costi del campionato di Serie D dell’Avezzano Calcio: di fatto, “sarebbe stato presentato un progetto di investimento immobiliare per poi dirottare i fondi per finalità differenti”, spiegano gli inquirenti in un comunicato diffuso alla stampa.

L’arresto di Pecorelli colpisce come un fulmine a ciel sereno l’Avezzano, che pochi giorni fa aveva attirato l’attenzione dei media nazionali per l’ingaggio di Cristian Totti, figlio di Francesco, leggenda della Roma.