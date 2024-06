Serie D, Mattia Lucarelli al Real Forte Querceta: la firma due settimane dopo la condanna per stupro

L'annuncio del club toscano ufficializza l'arrivo del terzino sinistro classe 1999: è sempre più una Serie D di "figli di", con gli ingaggi di Totti e Bonolis Jr.

Due settimane fa la condanna in primo grado per stupro di gruppo, in seguito alle accuse mosse nei confronti suoi e di Federico Apolloni da una giovane studentessa americana. Adesso l’inizio di una nuova avventura calcistica. Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, oggi allenatore, riparte dal Real Forte Querceta. La sua carriera proseguirà in Serie D, tra le fila del club di stanza in una delle capitali del turismo balneare italiano, non solo della Toscana: Forte dei Marmi.

Arriva Lucarelli Jr: l’annuncio del Real Forte Querceta

È stata la stessa società, colori sociali bianco, nero e azzurro, a ufficializzare l’ingaggio di Lucarelli Jr con una nota diffusa attraverso i social: “Il primo giocatore di movimento del Real Forte Querceta 2024/25 è Mattia Lucarelli, terzino sinistro classe 1999 con esperienza in Serie C e in Serie D“. Queste leo prime parole di Mattia dopo l’annunci: “La scelta di venire al Forte è dettata dalla grande ambizione della società e dalla fiducia che ha riposto nei miei confronti. Le aspettative? Disputare un campionato di vertice e dare continuità alle mie prestazioni dello scorso anno”.

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, la recente condanna

Di Mattia Lucarelli, dunque, si torna a parlare in termini esclusivamente calcistici, dopo che negli ultimi tempi il suo nome è stato tirato in ballo soprattutto nell’ambito di questioni giudiziarie. Lo scorso 12 giugno, infatti, il gup di Milano lo ha condannato – insieme a Federico Apolloni – in primo grado a tre anni e sette mesi al termine del processo, celebrato con rito abbreviato, per violenza sessuale nei confronti di una ragazza 22enne all’epoca dei fatti, avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022.

La Serie D dei “figli di”: Lucarelli dopo Totti e Bonolis

Lucarelli, che in carriera ha vestito le maglie di Livorno, Viareggio, Gavorrano, Sancataldese, Lucchese, Pro Sorgenti, Ternana e Pro Sesto, va ad arricchire dunque la platea di “figli di” che giocano in Serie D. Solo per restare agli ultimi giorni ha fatto rumore, ad esempio, il trasferimento di Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi, all’Avezzano, mentre nei giorni precedenti era stato Davide Bonolis, figlio del conduttore tv Paolo e dell’opinionista Sonia Bruganelli, ad accasarsi al Siena.