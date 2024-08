Totti, body shaming sul figlio Cristian al debutto con l'Olbia: marea di commenti beceri sui social

La condizione non ancora ottimale del figlio maggiore dell'ex capitano della Roma dà modo agli haters di scatenarsi: accuse anche al club sardo per averlo ingaggiato.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Insulti, commenti beceri, frasi poco carine. Il debutto di Cristian Totti con la maglia dell’Olbia in Coppa Italia di Serie D contro l’Ilvamaddalena è stato accompagnato da una marea di post vergognosi. Bersaglio, proprio il figlio maggiore del ‘Pupone’ finito nel mirino degli haters per il fisico apparso lontano dalla forma migliore e per le giocate giudicate non all’altezza, neppure di un club di quarta serie come quello sardo. Insomma, un esordio non propriamente da ricordare per Cristian, almeno per quanto accaduto nel dopo gara, su Instagram.

Totti Jr appesantito: sui social diventa bersaglio degli haters

Le immagini del match, infatti, sono state condivise sul proprio account ufficiale da Sportitalia. Apriti cielo. A migliaia i commenti scatenati dalla visione della clip con protagonista Cristian Totti, uno dei calciatori più attesi della formazione sarda, allenata per giunta da Marco Amelia, ex compagno del papà Francesco ai tempi della Roma e della Nazionale azzurra. Quasi tutti improntati a giudizi sferzanti e a critiche severe non solo nei confronti di Cristian, ma anche dello stesso Olbia, “accusato” di averlo ingaggiato solo su raccomandazione.

Critiche pure all’Olbia per l’ingaggio del figlio del ‘Pupone’

Non riportabili tutti i commenti sul giovane calciatore, non solo perché sono tantissimi, ma anche e soprattutto perché una gran parte sconfina nel puro e crudo body shaming. Da “Cristian Toast” a “Capitan Salsiccia”, che vanno considerate tra le espressioni più edulcorate, ad altre decisamente più pesanti. Tante le allusioni alla carbonara e al cucchiaio, fatte riprendendo vecchie frasi del padre, così come diversi e accorati gli insulti alla società sarda. Un mare magnum di offese e critiche senza freni, in una ideale corsa a chi la spara più grossa e più pesante.

La carriera di Cristian Totti: l’anno scorso l’avventura in Spagna

Cristian Totti, dopo l’esperienza nelle giovanili del Frosinone, aveva tentato senza troppe fortune l’anno scorso l‘esperienza in Spagna, al Rayo Vallecano. Un’avventura finita dopo pochi mesi. Nel corso dell’estate un altro club di Serie D, l’Avezzano, aveva annunciato il suo ingaggio, poi tramontato a causa dei problemi giudiziari del presidente Pecorelli. Il figlio di Francesco ha trovato in seguito sistemazione nell’Olbia, possibile trampolino di lancio verso una carriera tutta da scrivere.