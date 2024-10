Como-Parma, moviola: sotto gli occhi di Hugh Grant e Spiderman il supereroe è l’arbitro

La prova di Michael Fabbri nella gara pomeridiana di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Faenza ha ammonito tre giocatori in tutto

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Como-Parma, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante ma come se l’è cavata oggi?

I precedenti di Fabbri con Como e Parma

Dei dieci confronti con il fischietto romagnolo, il Parma aveva vinto sei partite, perdendone tre, contro Lazio, Udinese e Roma. Un solo incrocio con i lariani, finito in parità

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Capaldo, con Crezzini IV uomo, al VAR Marco Serra e all’Avar Di Bello, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Sohm, Sergi Roberto e Mihaila.

Como-Parma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Prova senza errori per Fabbri che non ha sbagliato niente: ha fischiato il giusto, ha saputo lasciar giocare ed ha estratto solo tre cartellini gialli. Primo giallo alla mezzora per Sohm, reo di uno step on foot su Strefezza. Al 59′ giallo per Sergi Roberto che atterra Hainaut. Al 66′ Mihaila viene ammonito per una trattenuta su Nico Paz, autore tra l’altro del suo primo gol in A. Tra Como e Parma finisce 1-1.

Tribuna vip al completo

Ad assistere al match in tribuna l’attore inglese Hugh Grant (tifoso dichiarato del Como), accompagnato dalla fidanzata Anna Eberstein, Andrew Garfield (che al cinema ha dato il volto a Spiderman) e Raphael Varane che dopo aver detto addio al calcio è da oggi ufficialmente un membro del CdA del Como.