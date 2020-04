Totti-Ilary: emergono dettagli del loro amore in giorno speciale

La quarantena è quanto di più pubblico, per la famiglia Totti. Tra dirette, Instagram e indiscrezioni trapelate sulla loro unione così solida e longeva (come ha asserito l’ex compagno di squadra Pablo Dani Osvaldo con particolari piccanti), la coppia Totti-Ilary è una certezza assoluta nel quadro dello showbiz nostrano così avido di rapporti longevi.

Su Instagram, capitan Totti ha palesato i suoi sentimenti nei riguardi della moglie, postando una loro immagine: “Auguri amore mio… buon compleanno ❤️❤️”.

L’amore per Ilary è stato ed è uno dei pilastri della sua esistenza, della sua crescita e della sua evoluzione come uomo e come professionista: ciò quanto ad ogni occasione, l’ex capitano e dirigente della Roma ha sempre ribadito ad ogni occasione, intervista o evento pubblico come il loro fosse un rapporto estremamente quotidiano, improntato sulle cose che contano davvero. Un ritratto molto distante dagli sfarzi e dagli eccessi che si potrebbero immaginare. Entrambi molto riservati, fuori dalle scene, e sensibili alle necessità – umane e non – di quanti non hanno spazi o voce non hanno mai fatto annunci né

Buon compleanno Ilary: 39 candeline per la diva de Le Iene

L’unico vezzo, forse un omaggio ai suoi 39 anni appena compiuti e festeggiati con un post dal marito su Instagram, è stato il gatto che tanto ha turbato Totti. A quanto pare, a causa di Donna Paola il micio senza pelo presentato da Ilary sui social, Francesco avrebbe perso la pazienza.

L’arrivo di Donna Paola nella famiglia Totti

“Mia moglie mi ha comprato un gatto senza peli, è bella. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente, avrà 40 gradi addosso. Non puoi capire, la sera dorme nel letto, non mi sembra vero”, ha raccontato Totti all’amico Vieri su Instagram live.

“È affettuosa da morire, giuro che non sembra un gatto, te ne innamori. Io non la volevo, stavo per separarmi con mia moglie. Lei lo voleva a tutti i costi e alla fine decidono loro. Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato”, ha spiegato Totti che anche stavolta ha ribadito di cedere alle pressioni della Blasi e, addirittura, di esserne felice.

Sarà questo equilibrio ad aver consentito ai coniugi Totti di aver superato i 15 anni insieme e festeggiato l’arrivo di tre figli quasi indenni. Intanto, buon compleanno Ilary!

VIRGILIO SPORT | 28-04-2020 11:20