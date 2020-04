Tour 2020, Vincenzo Nibali si sbilancia

La stagione 2020 del ciclismo sarà fatalmente condizionata dalla pandemia Coronavirus, ma dovrebbe svolgersi più o meno regolarmente tra luglio e novembre. Il calendario sta prendendo forma, il Tour de France sarà il primo dei grandi Giri a disputarsi, tra il 29 agosto e il 20 settembre, seguito da Giro d'Italia e Vuelta a España.

Il focus di Vincenzo Nibali sarà sulla Corsa Rosa, ma da ex vincitore del Tour il siciliano non poteva commentare un'edizione che si annuncia incerta: "Penso che vedremo sorprese al Tour de France, sarà interessante – ha detto 'Lo Squalo' durante una diretta Facebook – Poi dipende da come reagiscono i fisici, magari si entra in condizione dalla terza tappa, ma in una corsa a tappe bisogna essere più regolari possibile".

Nibali si sta allenando in Svizzera: "Qui è permesso andare in bici e mi alleno 2 o 3 ore al giorno, alternando con la mountain bike. I miei obiettivi stagionali? Il Giro sicuramente, magari il Mondiale, ma lì l'ultima parola spetta a Davide Cassani, mi devo meritare il posto".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 19:22