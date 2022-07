Tour de France, 10° tappa: vince Cort Nielsen, Pogacar ancora in Giallo. Manifestanti sul tracciato

12-07-2022 18:30

La decima tappa del Tour de France 2022, la Morzine-Megeve di 148.8 km, finisce con una grande vittoria di Magnus Cort Nielsen. Questa tappa di media montagna precede due frazioni davvero durissime, del Col de Granon e dell’Alpe d’Huez.

Dati i problemi della sua squadra, Pogacar potrebbe riposare e lasciare temporaneamente la maglia gialla, ma il ciclista sloveno non vuole cedere niente a nessuno e conserva anche oggi la leadership della corsa. Kamna assapora la Gialla, nel finale ma Pogacar va come un treno nell’ultima salita e conserva 11” di vantaggio.

Sono in cinque a giocarsi la vittoria: Luis León Sánchez, Schultz, van Baarle, Kämna, Jorgenson. Alla fine a prendersi il successo di tappa nella volata ristretta è proprio Magnus Cort Nielsen.

Subito dopo il Col de Jambaz, Alberto Bettiol prova a partire in solitaria a 43 km, ma l’azione non gli riesce a causa di alcuni manifestanti per il clima, che si erano piazzati a 39 km dall’arrivo. La Giuria dei commissari immobilizza dunque la gara, fermando Bettiol, il gruppo di contrattaccanti e il gruppo maglia gialla per conservare i distacchi momentanei. Si riparte poi 10 km dopo.

L’ordine di arrivo della 10° tappa del Tour de France:

1. Magnus Cort Nielsen 3h18’50”

2. Nick Schultz st

3. Luis León Sánchez +7”

4. Matteo Jorgenson +8”

5. Dylan van Baarle +10”

6. Georg Zimmermann +15”

7. Benjamin Thomas +18”

8. Andreas Leknessund +20”

9. Fred Wright +22”

10. Lennard Kämna +22”

20. Tadej Pogacar +8’54”

Questa invece la classifica generale del Tour de France:

1. Tadej Pocagar (SLO) 37h11’39’’

2. Lennard Kamna (GER) +0’11’’

3. Jonas Vingegaard (DEN) +0’39’’

4. Geraint Thomas (GBR) +1’17’’

5. Adam Yates (GBR) +1’25’’

6. David Gaudu (FRA) +1’38’’

7. Romain Bardet (FRA) +1’39’’

8. Thomas Pidcock (GBR) +1’46’’

9. Enrique Mas (ESP) +1’50’’

10. Luis Leon Sanchez (ESP) +1’50’’