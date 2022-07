Tour de France 2022: a Philipsen la quindicesima tappa

17-07-2022 18:13

Il 24enne belga Jasper Philipsen della Alpecin-Fenix ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France, la Rodez-Carcassonne di 202,5 km, battendo in volata il connazionale Wout Van Aert della Jumbo-Visma e il danese Mads Pedersen della Trek-Segafredo. L’altro danese Jonas Vingegaard, compagno di squadra di Van Aert, ha conservato la maglia gialla malgrado una caduta nella quale non sembra aver riportato danni fisici ma è stato costretto a cambiare bicicletta.

Doveva essere la giornata più facile della seconda settimana di questa Grande Boucle e invece è stata difficilissima per la Jumbo-Visma, che prima ha perso lo sloveno Primoz Roglic, non partito a causa dei postumi della caduta nella quinta tappa da cui non si era completamente ripreso, e poi si è vista privata anche dell’olandese Steven Kruijswijk, caduto e portato via in ambulanza dolorante alla spalla destra.

Poco prima dell’arrivo Benjamin Thomas della Cofidis ha tentato di spezzare il digiuno di vittorie di tappa dei francesi di questa edizione ma è stato ripreso a 500 metri dall’arrivo, poi Philipsen nella volata ha effettuato una prodigiosa rimonta su Van Aert e Pedersen bruciandoli sulla linea del traguardo senza neanche bisogno del fotofinish e vincendo così la sua prima tappa al Tour. Domani terzo e ultimo giorno di riposo e poi martedì la sedicesima frazione, la Carcassonne-Foix di 178,5 km con due colli di prima categoria, l’ultimo a 27,2 km dall’arrivo.