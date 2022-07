Tour de France 2024, Christian Prudhomme: “Sogno la partenza da Firenze"

22-07-2022 13:30

Parole? Rumors, solo voci? Già da tempo si rincorrono indiscrezioni in merito al luogo di partenza dell’edizione 2024 della Grande Boucle.

Il Tour de France 2024 potrebbe infatti prendere il via dall’Italia. Sono almeno 4 le tappe previste nel Bel Paese per la Grande Boucle, dunque, che dovrebbero viversi tra Toscana (il via ufficiale sarebbe a Firenze) e Emilia-Romagna.

Il direttore della corsa transalpina, Christian Prudhomme ha confermato la notizia ai microfoni del Corriere Fiorentino, aggiungendo che ci sarebbe anche una proposta del Piemonte per una tappa in quella Regione.

“Il progetto del Grand Départ dall’Italia è concreto: spero con tutto il cuore che si arrivi alla firma in tempi brevi. Il giorno in cui l’accordo sarà formalizzato sarò davvero un uomo e un organizzatore felice perché un cerchio si sarà chiuso”.

Non ci sono al momento notizie ufficiali, ma si sta lavorando proprio per andare nel senso tracciato da Prudhomme che tra le altre cose si chiede come mai, in 109 anni di Tour, mai si era pensato di far iniziare la competizione nel Bel Paese.

“Il progetto Italia è più che mai in piedi. Siamo due nazioni confinanti, si può tranquillamente passare in bici da Francia a Italia senza il giorno di riposo aggiuntivo e quindi senza chiedere deroghe al regolamento all’UCI. Non sono spaventano e ne preoccupato dalla diversa cultura della bicicletta italiana rispetto a quella danese, francese o inglese. So che se si troverà l’accordo la partenza dall’Italia potrebbe essere una delle più belle in assoluto della storia del Tour de France”.