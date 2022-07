Tour de France, Caruso alza bandiera bianca

21-07-2022 11:33

Per la prima volta in carriera Damiano Caruso non concluderà un Grande Giro. Il ragusano infatti, come annunciato da La Gazzetta dello Sport, in accordo con lo staff medico della squadra ha deciso di ritirarsi dal Tour de France.

Ventiduesimo in classifica a 1.07’38” dalla maglia gialla Vingegaard, Caruso non è mai parso molto brillante nell’arco della Grande Boucle, corsa dove, a parte qualche fuga una volta uscito di classifica, l’azzurro non è riuscito a mettersi granché in mostra.

Afflitto da alcuni sintomi influenzali dunque, il siciliano ha preferito non continuare assottigliando in questo modo ancor di più il contingente nostrano in Francia: col suo ritiro, a difendere i colori azzurri in corsa rimangono infatti Ganna, Mozzato, Velasco, Cattaneo, Bettiol, Ciccone, Pasqualon, Sbaragli, Bagioli e Dainese.