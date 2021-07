Tour de France, la delusione di Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe non è ancora stato in grado di trovare la sua forma migliore nel corso di questo Tour de France 2021. Il Campione del Mondo della Deceuninck-Quick-Step è sì stato in grado di entrare nel gruppo della fuga di giornata per provare ad ottenere il successo in questa 11° tappa, ma poi ha dovuto arrendersi e non è stato capace di tenere le ruote dei migliori sulla scalata del Mont Ventoux, vedendosi staccato quindi dal gruppetto della maglia gialla.

Sono 12 i minuti di ritardo, al traguardo, dal vincitore di tappa van Aert. Subito dopo l’arrivo, queste sono state le sue considerazioni, in cui spiega dove non è più riuscito a continuare veramente la corsa:

“Ci volevo provare, mi sono divertito, forse c’era un giro di troppo oggi (sorride, ndr). Il Ventoux è una salita speciale. Forse un poco lunga per me, ma quando si vede quel che ha fatto Van Aert, tanto di cappello. Al primo giro mi sentivo bene ma poi la seconda ascesa è stata troppo per me, non ne avevo proprio più”.

OMNISPORT | 07-07-2021 18:39