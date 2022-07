Tour de France, la gioia di Pogacar: “Vincere così è ancora più bello”

07-07-2022 17:47

Ci ha messo solo sei frazioni Tadej Pogacar a ritrovare quella maglia gialla vestita per l’ultima volta sul podio di Parigi un anno fa.

Per riconquistarla lo sloveno ha corso in maniera mirabile la tappa del pavé ieri e ha sbaragliato tutti gli avversari oggi sulla rampa finale di Longwy.

“Vincere è sempre bello, ma quando lo fai al termine di una tappa pazza come quella di oggi, allora è ancora più bello” ha affermato Pogacar dopo il traguardo.

“È stata una giornata pazza sin dall’inizio, molte squadre hanno deciso di andare a tutta, ma il mio team è stato davvero fortissima, sempre presente in ogni momento chiave della corsa. La maglia gialla? Non era nei miei piani, in realtà pensavo a vincere la tappa, per questo abbiamo fatto a tutta le due ultime salite cercando di mettere in difficoltà i corridori più veloci, alla fine era rimasto solo Matthews ma sono riuscito a batterlo”.

Inevitabile per lui poi ringraziare i compagni che oggi, a differenza delle altre giornate, sono stati in grado di lanciarlo splendidamente verso la vittoria.

“Devo dire grazie ai miei compagni che oggi hanno fatto un lavoro straordinario. E vi confesso che sono stati loro a darmi fiducia, a dirmi che potevo vincere a spingermi a provarci”.