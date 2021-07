Tour de France, Nairo Quintana: “Voglio portare la maglia a pois a Parigi”

Era consapevole sin dall’inizio del Tour che non sarebbe riuscito a gareggiare per la classifica generale della Grande Boucle, ma Nairo Quintana ha in mente un altro obiettivo importante per se e la squadra, concentrandosi maggiormente sui successi parziali e sulla maglia a pois.

Nelle due tappe alpine della Grande Boucle che si sono svolte durante il weekend appena trascorso, Quintana è andato in fuga in entrambe le occasioni. Il portacolori dell’Arkea-Samsic non è riuscito a vincere una frazione, ma ha preso molti punti ai GPM ed è tornato a indossare quella maglia a pois che fu sua nel lontano 2013, quando si rivelò al mondo dimostrandosi uno degli scalatori puri più forti dell’epoca recente.

Ecco le sue parole: “E’ una grande emozione tornare a indossare questa maglia. Abbiamo deciso di lasciar perdere la generale per puntare alla pois e sono andato in fuga per accumulare punti. Lo faccio per l’Arkea, per i miei fan colombiani e per i miei fan francesi. Questa maglia gode di grande prestigio sia in Colombia che qua in Francia. Non sarà facile tenerla, una maglia non si conquista con uno schiocco di dita. Ad ogni modo, darò il massimo per portarla a Parigi“.

OMNISPORT | 05-07-2021 10:09