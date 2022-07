Tour de France, Pogacar: "Avevo bisogno di vincere"

20-07-2022 18:47

Al termine della 17^ tappa, Pogacar ha rilasciato alcune dichiarazioni alle televisioni ufficiali. Queste le parole del campione sloveno: “Ho dato davvero tutto ciò che avevo. Sapevo che avevo bisogno di vincere, non c’era altro modo per provarci. Ho dato tutto per la squadra fino alla linea del traguardo, ne sono felice“.

Terzo sigillo nel Tour de France 2022 per Pogacar: “La squadra ha corso benissimo oggi. Eravamo solo in quattro, ed arrivare al successo è incredibile. Possiamo essere orgogliosi perché senza Majka, Bennett, Stake Laengen e Soler non potevamo provarci in altro modo“.