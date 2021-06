Tour de France, Pogacar: "Oggi non è stata una buona giornata"

Altra giornata difficile per tutti oggi al Tour de France 2021. Tadej Pogacar è riuscito a limitare i danni oggi al termine della terza tappa: il capitano della UAE Team Emirates è rimasto coinvolto nella caduta che ha purtroppo costretto al ritiro di Jack Haig ma, pur riuscendo a rimanere in piedi, ha perso secondi preziosi.

26 sono i secondi di ritardo al traguardo tra Pogacar e il vincitore di tappa Tim Merlier (e da Julian Alaphilippe e Richard Carapaz). Tutto sommato, però, non è andata neanche male, considerando che non ha perso tanto terreno dai contender per la vittoria finale e, soprattutto, non ha riportato nessun tipo di infortunio, a differenza di Primoz Roglic e Geraint Thomas.

Questo il suo commento:

“Sono riuscito a rimanere sulla bici, ma non è stata una buona giornata. Ci sono state di nuovo troppe cadute – le sue parole dopo il traguardo – È stata una tappa davvero frenetica. Non so dove siano finiti gli altri. So solo che indosso la maglia bianca… e anche che ho perso tempo al traguardo”.

OMNISPORT | 28-06-2021 21:39