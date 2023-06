Tour de France: Trek-Segafredo, convocato Ciccone

L'abruzzese, non contento per il risultato dei Campionati italiani, si giocherà le sue chance nella Grande Boucle, provando a fare classifica

26-06-2023 13:34

C’è Giulio Ciccone tra i convocati della Trek-Segafredo per il Tour de France 2023. I Campionati italiani non sono andati come avrebbe voluto il corridore abruzzese, che però punta a proseguire l’eccellente stagione facendo classifica alla Grande Boucle e magari puntando a qualche tappa e alla maglia a pois del miglior scalatore.

In totale sono otto gli uomini della Trek-Segafredo che parteciperanno al Tour: il capitano dovrebbe essere il danese Mattias Skjelmose, che ha ambizioni anche di podio. Per le volate il tutto è affidato a Mads Pedersen. Uomini di qualità anche Jasper Stuyven, Alex Kirsch, Quinn Simmons, Juanpe Lopez e Tony Gallopin.