Tour de Ski, Pellegrino vince la prima tappa in Val Mustair

Sedicesimo trionfo in carriera per Federico Pellegrino che ha vinto la sprint a tecnica libera di Val Mustair, prima tappa del Tour de Ski 2021. Il 30enne valdostano di Nus ha battuto nella finale a sei il russo Alexander Bolshunov e il francese Richard Jouve. Tra le donne si è imposta la svedese Linn Svahn, al quinto successo in carriera, sulla statunitense Jessica Diggins e sull’altra svedese Frida Karlsson. Domani, sempre nella località svizzera del Canton Grigioni che si trova a poca distanza dallo Stelvio, si disputeranno due gare con partenza in linea a tecnica classica, una 10 km per le donne e una 15 km per gli uomini.

OMNISPORT | 01-01-2021 16:38