Tour Down Under: terza tappa a Pello Bilbao, leader è Vine

Pello Bilbao vince la terza tappa del Tour Down Under, da Norwood a Campbelltown, di 116,8 km. Lo spagnolo della Bahrain – Victorious ha battuto in volata il britannico Simon Yates e l’australiano Jay Vine, che è il nuovo capoclassifica della corsa. Durante la frazione, ci sono state le cadute di Gianni Moscon e Leonardo Basso, con il primo costretto al ritiro.

La giornata è stata caratterizzata dalla fuga di Fabio Felline e del danese Mikkel Frolich Honoré, con il secondo che a un certo punto – sulla salita di Checker Hill, ha staccato l’italiano – ma che a sua volta è stato inglobato dal gruppo a 20 km dell’arrivo. Sulla terza salita, a 500 km dallo scollinamento, scatta Vine, inseguito e ripreso da Yates; dopo la vetta, si unisce anche Pello Bilbao e i tre vannno via senza più guardarsi indietro.

Vine, in classifica, ha adesso 15” su Pello Bilbao e 16” su Simon Yares. Dietro al terzetto, sul traguardo di Campbelltown, a 28” arriva un gruppetto regolato in volata da Michael Matthews. Primo degli italiani, settimo, Antonio Tiberi.