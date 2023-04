Tour of Alps: ritiro di Vlasov, che vola a Liegi

Il russo della BORA-Hansgrohe andrà a rafforzare la squadra in Belgio

21-04-2023 13:00

Aleksandr Vlasov si ritira dal Tour of Alps. Il corridore della BORA-Hansgrohe era settimo in classifica generale a 49” dal leader Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). Il corridore inglese, infatti, è stato richiamato dal team per prendere parte alla Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domenica, a causa delle numerose assenze in squadra dovute a uno stato influenzale.