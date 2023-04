Tour of the Alps, il primo podio tra i professionisti di Pellizzari

Il 19enne di Camerino sogna: "Che emozione il terzo posto di oggi, ora voglio la maglia rosa nel Giro U23, sono uno da corsa a tappe".

20-04-2023 17:58

C’è soddisfazione con un retrogusto amaro nelle parole di Giulio Pellizzati a “Tuttobiciweb”: “A un certo punto speravo di vincere, le occasioni vanno sfruttate, ma mi hanno battuto due grandi corridori” racconta il giovane marchigiano della Green Project Bardiani CSF Faizanè “Dubito dormirò, c’è troppa emozione. Vorrei indossare la maglia rosa U23, questa prova conferma le mie ambizioni. In discesa, come ogni esordiente, devo fare meglio. Mi sento portato a competere in una corsa a tappe. In mattinata, quando il mio compagno Henok Mulubruhan ha detto che tutti nella carovana hanno mal di gambe, e non solo io, ho capito di provarci, avessi avuto la mia chance”.