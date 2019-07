Tour, Teunissen in giallo dopo la crono. Ok Nibali

La Jumbo-Visma ha vinto la seconda tappa dell'edizione numero 106 del Tour de France, la cronometro a squadre di 26.7 chilometri per le strade di Bruxelles. Seconda frazione della Grand Boucle 2019 che propone una corsa contro il tempo per i team, ancora una volta in terra belga, dal Palazzo Reale all'Atomium della capitale belga. A trionfare è dunque la squadra della maglia gialla Mike Teunissen, che ha chiuso con in tempo di 28'58" precedendo il Team Ineos (29'18") e la Deceunnik Quick-Step (29'19"). Nona posizione per la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali che ha chiuso con il tempo di 29'34, perdendo soli 16 secondi dalla Ineos di Thomas.

Lunedì in programma la terza frazione della corsa,una tappa abbastanza movimentata ma senza grosse asperità: 215 km con partenza da Binche e arrivo a Epernay.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 17:20